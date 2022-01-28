Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация Нижний Тагил?

Скорость распространения «омикрона» действительно впечатляет. Несмотря на закрытые границы, он быстро проник на территорию Европы, а уже 6 декабря 2021 года был обнаружен в России – у двух приезжих из южноафриканских стран. А с 7 января 2022 года в Москве начался стремительный рост зараженных новым африканским штаммом. И власти официально заявили о начале пятой волны коронавируса. И если в случае со столицей вирусологи прогнозируют, что уже в феврале пик эпидемии может закончиться, то в регионах РФ рост пациентов с «омикроном» еще впереди.