Ученые из России нашли внутри графена условия для рождения материи

Нобелевский лауреат Константин Новоселов работает как в Британии, так и в России. Российским бизнесменом Владимиром Потаниным было выделено 500 миллионов рублей для организации лаборатории, где ученый с коллегами приступит к разработке «умных материалов» для нейрокомпьютеров, таким образом, соединяя достижения квантовой физики и биотехнологий. Исследования будут проходить на стыке математики, физики, биологии, психологии.