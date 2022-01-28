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Posted 28 января 2022,, 18:04

Published 28 января 2022,, 18:04

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Ученые из России нашли внутри графена условия для рождения материи

28 января 2022, 18:04
Лауреаты Нобелевской премии Константин Новоселов и Андрей Гейм обнаружили, что внутри графена возможно создание условий, при которых возле черных дыр и других космических объектов из пустоты вакуума возникает материя.

Как сообщают «Новые известия», это явление принадлежит к астрофизике и физике частиц. Вакуум не может пустовать, доказательством чему служит эффект Швингера.

Сверхмощные электрические или магнитные поля оказывают влияние на вакуум, при этом некоторые пары виртуальных частиц и античастиц рвутся и формируют реальные позитроны и электроны. Таким образом, как считают ученые, идет создание элементов антиматерии в окрестности черных дыр, нейтронных звезд и иных космических объектов, вырабатывающих такие магнитные и электрические поля.

Гейм, Новоселов, Кумар с коллегами провели опыты с очень узкими полосками графена и обнаружили эффект Швингера. Изначально они изучали, как размер такого рода наноструктур, их структура и численность слоев влияют на скорость и траекторию движения электронов внутри графена. Для этого ими прикладывались различные внешние поля к углеродному материалу.

Неожиданно при ряде параметров полей движение электронов запускалось со сверхсветовой скоростью. Этот уникальный эффект возникал по той причине, что при некоторых условиях в графене появлялись новые носители заряда. Физики выяснили, что процесс формирования материи полностью совпадал с появлением материи из-за эффекта Швингера.

В результате исследователи сделали вывод, что конструкции из графена можно использовать для анализа процессов рождения материи.

Нобелевский лауреат Константин Новоселов работает как в Британии, так и в России. Российским бизнесменом Владимиром Потаниным было выделено 500 миллионов рублей для организации лаборатории, где ученый с коллегами приступит к разработке «умных материалов» для нейрокомпьютеров, таким образом, соединяя достижения квантовой физики и биотехнологий. Исследования будут проходить на стыке математики, физики, биологии, психологии.

#Общество
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