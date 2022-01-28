Вторые сутки в Березовском ищут 14-летнюю девочку-подростка

Прежде чем уйти девочка оставила записку опекуну с фразой «Все было хорошо, свидимся». Это означает, что претензий у нее не было, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что подростков иногда тянет путешествовать. Поэтому, по одной из версий, подросток могла отправиться к папе, которого лишили родительских прав.