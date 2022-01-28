tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января 2022,, 08:25

Published 28 января 2022,, 08:25

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Вторые сутки в Березовском ищут 14-летнюю девочку-подростка

28 января 2022, 08:25
Поиски пропавшей 14-летней Саши Образцовой продолжаются полицией и волонтерами в Березовском. Школьница пропала 26 января. О произошедшем в полицию сообщила ее тетя — опекун. Ранее девочка ни разу не пропадала.

В ПДН сообщали, что Саша воспитывается в благополучной семье, на учете никогда не состояла. О том, куда она могла пойти, информации нет. Однако 28 января стало известно, что девочка оставила сообщение перед уходом, пишет Е1.

Прежде чем уйти девочка оставила записку опекуну с фразой «Все было хорошо, свидимся». Это означает, что претензий у нее не было, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что подростков иногда тянет путешествовать. Поэтому, по одной из версий, подросток могла отправиться к папе, которого лишили родительских прав.

На данный момент полиция ищет отца Саши, чтобы подтвердить или опровергнуть данные. В полиции Березовского просят всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, обращаться по телефону +7 (343-69) 4-75-00 или 02.

Материалы по теме
В Свердловской области разыскивают двух без вести пропавших местных жителейВ Свердловской области разыскивают без вести пропавшего молодого мужчинуЖитель Нижнего Тагила более двух лет разыскивает пропавшего сына
#Происшествия#Дети#Березовский#Пропавшие#Подросток
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07