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Posted 31 января 2022,, 19:48

Published 31 января 2022,, 19:48

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Акция «Миллион желаний» от «Пятерочки» и Coca-Cola собрала свыше 1,6 млн участников

31 января 2022, 19:48
Отечественная сеть продовольственных магазинов «Пятерочка» и российское представительство Coca-Cola подвели промежуточные итоги крупномасштабной акции «Миллион желаний», благодаря которой 8,7 тысячи малоимущих семей из числа подопечных фонда «Русь» будут обеспечены бесплатными наборами продуктов.

Участниками акции, проходившей в период с 30 ноября прошлого года по 10 января нынешнего, стали более 1,6 миллиона россиян из разных уголков страны, пишет eg.ru. За каждого посетителя супермаркетов сети, принявшего участие в мероприятии, в Фонд продовольствия «Русь» было перечислено по три рубля. Общая сумма благотворительных взносов составила десять миллионов рублей.

На эти деньги сотрудники фонда сформировали 8,7 тысячи продуктовых наборов, включающих в себя молоко, масло, консервы, макароны, крупы, сладости, чай и напитки весом в общей сложности порядка 62,6 тонны. Эти наборы уже начали распределять между малоимущими семьями Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Рязани, Пскова, Костромы, Иванова, Липецка, Челябинска и Вологды.

По словам директора по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятерочка» Оксаны Трофимовой, не только дети, но и взрослые верят в чудеса и с трепетом ждут исполнения своих желаний в новом году. Поэтому коллектив торговой сети «Пятерочка» каждый год стремится нести людям добро, делиться теплом и заботой. Трофимова также выразила надежду, что благодаря новогодней акции сотрудникам «Пятерочки» вместе с партнером Coca-Cola в России и посетителями удалось доставить радость тем, кто особо нуждается во внимании, помощи и поддержке, и при этом сохранить в их сердцах веру в добро.

#Общество
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