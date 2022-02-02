WWF России собирают в соцсетях средства на создание “медвежьих патрулей” в Арктике

Стоит отметить, что формировать “медвежьи патрули” планируют из числа местного населения. Но для работы требуется приобрести оборудование и “расходники”, в том числе, сигнальные ракеты для отпугивания животных, снегоходы и топливо к ним, дроны для слежки за перемещениями зверей с воздуха. Помимо этого, зоозащитники заявили о необходимости оснастить северные поселки и метеостанции антиконфликтными системами оповещения.