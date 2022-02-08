Приставы неправомерно остановили работу ТЦ “Восток” в Новосибирске

Posted 8 февраля 2022, 17:49
Published 8 февраля 2022, 17:49
Modified 18 сентября 2022, 14:45
Updated 18 сентября 2022, 14:45
Как сообщает издание newizw.ru, судебные приставы вновь опечатали двери ТЦ "Восток" в Новосибирске. Три года назад региональное ГУ МЧС уже проводило проверки ТЦ, после которых руководству торгового центра было предписано устранить 14 нарушений. Однако в связи с жалобой владельцев ТЦ Дзержинский районный суд постановил, что 13 из 14 нарушений были предъявлены необоснованно.
История снова повторяется. В этот раз два из трех корпусов снова опечатаны. Продавцы продолжают нести убытки. В качестве основания к закрытию ТЦ стало “неисполнение предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности”. Однако руководство торгового центра предоставило независимую экспертизу, которая никаких нарушений не нашла.
Представители УФССП опечатали даже те строения, которые принадлежат другим владельцам, невзирая на то, что в отношении них судебных решений не принималось.
Представитель управляющей компании ТЦ Илья Николаенко отметил, что он не усматривает логики в действиях приставов. У них есть все соответствующие экспертизы о состоянии противопожарной безопасности в ТЦ.
“Считаю, действия государственных органов противоречат интересам общества”, - отметил представитель ТЦ.
Владельцы ТЦ "Восток" обратились к бизнес-омбудсмену Новосибирской области Николаю Мамулату. По словам омбудсмена, налицо нарушение прав предпринимателей со стороны представителей госорганов. Из-за этого около двух тысяч арендаторов не могут даже близко подойти к своим рабочим местам.
На действия судебных приставов владельцами ТЦ также подготовлено заявление в Следственный комитет РФ.
Примечательно, что активное участие в закрытии ТЦ, по заявлению которого в ТЦ "Восток" приходили пожарные и прокуроры, принял Евгений Митрофанов, глава НРОО “Сибирский правовой центр защиты прав потребителей”. Не так давно он руководил Фондом защиты прав потребителей, внесенным Минюстом России в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов.
Владельцы ТЦ искренне удивлены, насколько быстро документы прокуратуры, СК и МЧС, имеющие гриф “для служебного пользования”, появляются в распоряжении инициатора закрытия ТЦ Евгения Митрофанова и его друзей-блогеров.