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Posted 8 февраля 2022,, 09:23

Published 8 февраля 2022,, 09:23

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

В Серове устроивший смертельное ДТП мужчина предстанет перед судом

8 февраля 2022, 09:23
В Серове перед судом предстанет 47-летний мужчина, который сел за руль незарегистрированного мотоцикла без прав и устроил аварию. В результате ДТП погиб подросток, а сам виновник скрылся с места преступления.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», авария произошла в мае прошлого года в поселке Красноярка Серовского района. Обвиняемый управлял незарегистрированным мотоциклом «Ява-350», не имея водительского удостоверения категории «А».

В это же время по дороге на мопеде «Альфа» двигался 15-летний подросток. Мужчина, выезжавший на нерегулируемый перекресток должен был уступить дорогу мальчику, но он даже не попробовал снизить скорость.

В результате столкновения ребенок получил тяжелые травмы и умер 29 мая 2021 года. После ДТП обвиняемый скрылся, оттолкав мотоцикл «Ява» к себе домой. Он не попытался оказать первую помощь подростку.

#Происшествия
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