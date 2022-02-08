В Свердловской области резко выросла потребность в ученых

В России средняя зарплата в научной сфере выросла за год на 1 200 рублей, составив 47 500 рублей. В Свердловской области рост еще скромнее: +500 рублей — до 41 000 рублей.На Урале наиболее оплачиваемой вакансией в области науки стала должность начальника лаборатории. Сотруднику обещают ежемесячно платить от 55 000 до 100 000 рублей. Далее идет инженер-химик, которому предлагают от 70 000 до 75 000 рублей. Химик-технолог в Свердловской области может получать от 50 000 до 75 000 рублей.