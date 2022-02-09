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Posted 9 февраля 2022, 07:55

Published 9 февраля 2022, 07:55

Modified 18 сентября 2022, 14:45

Updated 18 сентября 2022, 14:45

Экс-водитель скорой из Тагила подаст кассацию по делу об увольнении из-за аутсорсинга

9 февраля 2022, 07:55
Михаил Смольников из Нижнего Тагила, уволенный после перевода скорой помощи на аутсорсинг, продолжит оспаривать решения о законности потери им работы. Тагильчанин решил идти до конца.

Отказ Свердловского областного суда в признании законным решения об увольнении тагильчанина из-за перехода ведомства на аутсорсинг был им ожидаем. Об этом экс-водитель скорой Нижнего Тагила рассказал редакции TagilCity.ru.

Мы ожидали, что в Екатеринбурге будет такая ситуация. В Челябинск кассацию будем писать, рассказал редакции Михаил Смольников.

Обжаловать решение Свердловского облсуда тагильчанин планирует в ближайшие несколько дней.

Напомним, Михаил Смольников, работавший водителем на скорой помощи, высказался против перевода подстанции на аутсорсинг. Однако после его несогласия с данным решением, мужчину сократили. Тагильчанин уже почти год пытается опротестовать свое увольнение, считая его незаконным.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Скорая помощь#Скорая#Аутсорсинг
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