Экс-водитель скорой из Тагила подаст кассацию по делу об увольнении из-за аутсорсинга

Напомним, Михаил Смольников, работавший водителем на скорой помощи, высказался против перевода подстанции на аутсорсинг. Однако после его несогласия с данным решением, мужчину сократили. Тагильчанин уже почти год пытается опротестовать свое увольнение, считая его незаконным.