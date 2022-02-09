tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля 2022, 16:38

Published 9 февраля 2022, 16:38

Modified 18 сентября 2022, 14:46

Updated 18 сентября 2022, 14:46

Глав городов Свердловской области обязали снимать ролики в TikTok

Глав городов Свердловской области обязали снимать ролики в TikTok

9 февраля 2022, 16:38
Фото: 1MI.
Всем мэрам городов Свердловской области поручено вести аккаунты во всех популярных соцсетях на закрытом совещании, прошедшем в санатории «Гранатовая Бухта» при участии губернатора Евгения Куйвашева.

От глав городов требуется лично общаться с свердловчанами в социальных сетях и публиковать не только официальную информацию, но и события из личной жизни — как минимум в каждом пятом посту. Первые результаты по охвату аудитории от градоначальников ждут уже к маю этого года.

Самое эмоциональное обсуждение вызвала задача снимать ролики в TikTok. Несмотря на иронии некоторых из собравшихся, задачу будут выполнять, ведь за TikTok будет отдельная похвала, сообщает Ура.ру со ссылкой на осведомленный источник.

Дали мэрам и ориентиры, к которым нужно стремиться. Так, в TikTok — это глава Вологды Сергей Воропанов, на которого пописаны более 113 тысяч человек, а самый популярный ролик мэра-тиктокера собрал более 4 млн просмотров. В Instagram примером для подражания назвали аккаунт регионального министра ЖКХ Николая Смирнова с 23,5 тысячами подписчиков.

Материалы по теме
Блогер в Нижнем Тагиле будет оштрафован за зацепинг со сноубордом Знакомый из интернета попытался ограбить и убить жительницу Верхней Салды
#Политика#Свердловская область#Чиновники#Социальные сети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика