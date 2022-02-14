Адвокат Песков: Учитель не может применять силу к ученику, но бывают исключения

Posted 14 февраля 2022,, 16:52
Published 14 февраля 2022,, 16:52
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
По словам Пескова, исключительным случаем, когда допускается применение учителем силы к ученику, может стать ситуация, когда потерявший контроль над своими действиями школьник угрожает жизни и здоровью других детей или педагога, либо когда ученик пытается нанести вред своей жизни и здоровью, пишет NEWS.ru.
Адвокат уточнил, что для успокоения неуправляемого учащегося целесообразно привлечь родителей или его законных представителей. И наконец, еще одним способом решения проблемы может стать обращение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), либо в другие подразделения органов внутренних дел, - подчеркнул он.