Зюганов опроверг слухи о встрече с Жириновским в больнице

В СМИ появились слухи, что глава КПРФ и лидер ЛДПР встретились в больнице, где между ними якобы состоялся диалог. Однако, Зюганов опроверг данные слухи, заявив, что Владимир Вольфович находится в изоляции, сообщает телеканал «360».