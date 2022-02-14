Зюганов опроверг слухи о встрече с Жириновским в больнице

Posted 14 февраля 2022, 12:48
Published 14 февраля 2022, 12:48
Modified 18 сентября 2022, 14:46
Updated 18 сентября 2022, 14:46
В СМИ появились слухи, что глава КПРФ и лидер ЛДПР встретились в больнице, где между ними якобы состоялся диалог. Однако, Зюганов опроверг данные слухи, заявив, что Владимир Вольфович находится в изоляции, сообщает телеканал «360».
Напомним, что ранее лидер ЛДПР был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Через несколько дней в эту же больницу лег на обследование Зюганов.