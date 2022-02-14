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Posted 14 февраля 2022, 12:48

Published 14 февраля 2022, 12:48

Modified 18 сентября 2022, 14:46

Updated 18 сентября 2022, 14:46

Зюганов опроверг слухи о встрече с Жириновским в больнице

Зюганов опроверг слухи о встрече с Жириновским в больнице

14 февраля 2022, 12:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Геннадий Зюганов заявил, что не встречался с Владимиром Жириновским в Центральной клинической больнице, куда оба главы ведущих думских фракций попали почти одновременно.

В СМИ появились слухи, что глава КПРФ и лидер ЛДПР встретились в больнице, где между ними якобы состоялся диалог. Однако, Зюганов опроверг данные слухи, заявив, что Владимир Вольфович находится в изоляции, сообщает телеканал «360».

Напомним, что ранее лидер ЛДПР был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Через несколько дней в эту же больницу лег на обследование Зюганов.

#Общество
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