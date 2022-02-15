tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля 2022, 08:42

Published 15 февраля 2022, 08:42

Modified 18 сентября 2022, 14:46

Updated 18 сентября 2022, 14:46

Свердловчанка отсудила у торговой сети компенсацию за перелом позвоночника

Свердловчанка отсудила у торговой сети компенсацию за перелом позвоночника

15 февраля 2022, 08:42
Фото: 1MI.
В конфликтную ситуацию в Талице вмешалась прокуратура, и руководство торговой сети выплатило финансовую компенсацию гражданке, которая получила серьезную травму на крыльце магазина.

Инцидент произошел зимой в 2020 году. Женщина поскользнулась на входе в торговую точку. Медики диагностировали у пациентки переломы позвонка и руки.

В прокуратуре Свердловской области заявили, что гражданка получила травмы из-за наледи, неубранной с крыльца. Ответственность лежит на торговой организации, подчеркнули в ведомстве.

По решению Талицкого райсуда, ответчик выплатил 4 700 рублей в качестве компенсации затрат женщины на лечение, а также 100 тысяч — за понесенный ею моральный ущерб.

Материалы по теме
Четыре автомобиля в Екатеринбурге разбила снежная лавина с наледьюВ Подмосковье начали проверку качества очистке кровель от наледи и снега
#Происшествия#Суд#Компенсация#Травмы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика