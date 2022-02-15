Свердловчанка отсудила у торговой сети компенсацию за перелом позвоночника

Posted 15 февраля 2022, 08:42
Published 15 февраля 2022, 08:42
Modified 18 сентября 2022, 14:46
Updated 18 сентября 2022, 14:46
Инцидент произошел зимой в 2020 году. Женщина поскользнулась на входе в торговую точку. Медики диагностировали у пациентки переломы позвонка и руки.
В прокуратуре Свердловской области заявили, что гражданка получила травмы из-за наледи, неубранной с крыльца. Ответственность лежит на торговой организации, подчеркнули в ведомстве.
По решению Талицкого райсуда, ответчик выплатил 4 700 рублей в качестве компенсации затрат женщины на лечение, а также 100 тысяч — за понесенный ею моральный ущерб.