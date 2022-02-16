Киберспортсмен назвал возможные последствия «налога на Steam»

В России отсутствуют фирмы-разработчики, способные создать на самом деле качественные игры для персонального компьютера или консоли. Задействовать в этом случайные организации плохая идея. Может быть, на создание игр объявят конкурс. Фирмам заплатят не всю предполагаемую сумму в 10 миллиардов рублей, а только часть денег. Ничего конкурентоспособного на них сделать не получится, уверен бывший капитан команды Virtus.pro.