В Свердловской области кавказец пытался посадить чужого ребенка в машину

Posted 18 февраля 2022,, 07:55
Published 18 февраля 2022,, 07:55
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
По словам людей, инцидент произошел утром 17 февраля. Мальчик направлялся в школу. В родительских чатах сообщают о попытке похищения ребенка лицом кавказской национальности. Предполагаемый преступник имеет соответствующий акцент.
Подозреваемый передвигается на старой «Волге» серого цвета. Окна транспортного средства затонированы. Родителей просят провести с детьми профилактическую беседу о соблюдении личной безопасности.
Близкие чудом спасшегося ребенка уже написали заявление в полицию. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по факту произошедшего проводится проверка.
Местные жители сетуют, что это уже не первый подобный случай. Ранее неизвестный мужчина пытался убедить девочку сесть к нему в машину в Арамили. Школьница отказалась и вернулась в здание бассейна, откуда вышла.