tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2022,, 07:55

Published 18 февраля 2022,, 07:55

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

В Свердловской области кавказец пытался посадить чужого ребенка в машину

18 февраля 2022, 07:55
Под Екатеринбургом в селе Бобровском неизвестный мужчина пытался заманить в свой автомобиль ребенка.

Информация об этом появилась в местных чатах мессенджеров и соцсетях, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам людей, инцидент произошел утром 17 февраля. Мальчик направлялся в школу. В родительских чатах сообщают о попытке похищения ребенка лицом кавказской национальности. Предполагаемый преступник имеет соответствующий акцент.

Подозреваемый передвигается на старой «Волге» серого цвета. Окна транспортного средства затонированы. Родителей просят провести с детьми профилактическую беседу о соблюдении личной безопасности.

Близкие чудом спасшегося ребенка уже написали заявление в полицию. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по факту произошедшего проводится проверка.

Местные жители сетуют, что это уже не первый подобный случай. Ранее неизвестный мужчина пытался убедить девочку сесть к нему в машину в Арамили. Школьница отказалась и вернулась в здание бассейна, откуда вышла.

#Происшествия
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля, 15:46
Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»
Вчера, 13:42
В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z
Вчера, 12:51
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры
Вчера, 15:30