Все эпизоды нападений южан на жителей Екатеринбурга поручил установить Бастрыкин

Posted 22 февраля 2022, 05:23
Published 22 февраля 2022, 05:23
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Причиной стало появление в СМИ информации о том, что подростки причастны и к другим преступлениям, а также противоправным действиям. Председателю СК по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено установить личность гражданина, который сообщил данную информацию, а также проверить все озвученные в СМИ эпизоды.
После проверки и при наличии достаточных оснований должна быть дана правовая оценка их действиям, сообщили в СК РФ.
Напомним, два подростка избили мать и дочь на Сортировке в Екатеринбурге. В результате было возбуждено уголовное дело по статье за групповое хулиганство и умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью. По подозрению в совершении преступления задержаны два подростка. Оба они арестованы на два месяца.