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Posted 22 февраля 2022, 05:23

Published 22 февраля 2022, 05:23

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Все эпизоды нападений южан на жителей Екатеринбурга поручил установить Бастрыкин

Все эпизоды нападений южан на жителей Екатеринбурга поручил установить Бастрыкин

22 февраля 2022, 05:23
Фото: 1MI.
Установить все эпизоды нападений подозреваемых в избиении матери и дочери на Сортировке в Екатеринбурге поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Причиной стало появление в СМИ информации о том, что подростки причастны и к другим преступлениям, а также противоправным действиям. Председателю СК по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено установить личность гражданина, который сообщил данную информацию, а также проверить все озвученные в СМИ эпизоды.

После проверки и при наличии достаточных оснований должна быть дана правовая оценка их действиям, сообщили в СК РФ.

Напомним, два подростка избили мать и дочь на Сортировке в Екатеринбурге. В результате было возбуждено уголовное дело по статье за групповое хулиганство и умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью. По подозрению в совершении преступления задержаны два подростка. Оба они арестованы на два месяца.

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#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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