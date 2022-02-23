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Posted 23 февраля 2022, 09:42

Published 23 февраля 2022, 09:42

Modified 19 июня 2022, 17:45

Updated 19 июня 2022, 17:45

Более 4 тысяч случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Более 4 тысяч случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

23 февраля 2022, 09:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
4 061 случай коронавируса зарегистрирован в минувшие сутки в Свердловской области, сообщает оперштаб.

За время пандемии в регионе инфекция диагностирована у 327,7 тысячи свердловчан. Также с 22 по 23 февраля из больниц по выздоровлению выписано 1 133 человека, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 212,4 тысячи пациентов. Зафиксировано девять смертельных случаев, всего скончалось 10 221 свердловчан.

По России за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 137,6 тысячи человек, за время пандемии зарегистрировано более 15,7 миллионов заболевших. 785 россиян скончалось от инфекции, 179,2 тысячи пациентов выписано по выздоровлению.

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