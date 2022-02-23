Более 4 тысяч случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Posted 23 февраля 2022, 09:42
Published 23 февраля 2022, 09:42
Modified 19 июня 2022, 17:45
Updated 19 июня 2022, 17:45
За время пандемии в регионе инфекция диагностирована у 327,7 тысячи свердловчан. Также с 22 по 23 февраля из больниц по выздоровлению выписано 1 133 человека, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 212,4 тысячи пациентов. Зафиксировано девять смертельных случаев, всего скончалось 10 221 свердловчан.
По России за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 137,6 тысячи человек, за время пандемии зарегистрировано более 15,7 миллионов заболевших. 785 россиян скончалось от инфекции, 179,2 тысячи пациентов выписано по выздоровлению.