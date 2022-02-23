Более 4 тысяч случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

За время пандемии в регионе инфекция диагностирована у 327,7 тысячи свердловчан. Также с 22 по 23 февраля из больниц по выздоровлению выписано 1 133 человека, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 212,4 тысячи пациентов. Зафиксировано девять смертельных случаев, всего скончалось 10 221 свердловчан.