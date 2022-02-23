Преступность среди мигрантов в Екатеринбурге сократилась

Posted 23 февраля 2022, 13:45
Published 23 февраля 2022, 13:45
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Преступников стало меньше в Екатеринбурге благодаря тому, что сотрудники городских правоохранительных органов систематически проводят мероприятия профилактического характера.
Игорь Озеров подчеркнул, что своевременно принятые превентивные меры предотвратили повышение уровня преступной активности среди иностранцев, проживающих в настоящее время в Екатеринбурге. Это следует из официального отчета руководителя правоохранительного ведомства.