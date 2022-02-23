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Posted 23 февраля 2022, 13:45

Published 23 февраля 2022, 13:45

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Преступность среди мигрантов в Екатеринбурге сократилась

Преступность среди мигрантов в Екатеринбурге сократилась

23 февраля 2022, 13:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
Количество преступлений среди мигрантов на территории Екатеринбурга сократилось на 25%. Об этом проинформировал начальник регионального управления МВД Игорь Озеров.

Преступников стало меньше в Екатеринбурге благодаря тому, что сотрудники городских правоохранительных органов систематически проводят мероприятия профилактического характера.

Игорь Озеров подчеркнул, что своевременно принятые превентивные меры предотвратили повышение уровня преступной активности среди иностранцев, проживающих в настоящее время в Екатеринбурге. Это следует из официального отчета руководителя правоохранительного ведомства.

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