Горячая линия по коронавирусу в Нижнем Тагиле

В Министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что на сегодняшний момент из почти четырех тысяч обращений в подстанцию скорой помощи менее половины (около 1,7 тысячи) вызовов реально имеют под собой основания для отправки бригады на домашний адрес. Почти 500 — 700 обращений переводятся в амбулаторно-поликлиническую службу. Остальные звонящие обращаются за справочной информацией. То есть задают вопросы о том, где взять тест, как вызвать медсестру для сдачи ПЦР, а также хотят узнать, как открыть больничный лист в связи с карантином, где сделать бесплатное КТ и так далее.