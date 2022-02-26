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Posted 26 февраля 2022, 10:38

Published 26 февраля 2022, 10:38

Modified 29 ноября 2024, 18:34

Updated 29 ноября 2024, 18:34

Порядка двух тысяч екатеринбуржцев под административным надзором проверит полиция

Порядка двух тысяч екатеринбуржцев под административным надзором проверит полиция

26 февраля 2022, 10:38
Фото: 1MI.
Массовая проверка лиц, находящихся под административным надзором, пройдет в Екатеринбурге. По данным полиции, таковых насчитывается порядка двух тысяч человек.

Операция «Надзор» продлится с 28 февраля по 4 марта, сообщили в УМВД Екатеринбурга. Под административный надзор попадают несовершеннолетние, стоящие на учете, а также недавно освободившиеся из мест лишения свободы.

Операция направлена на предупреждение совершения преступлений, а также для профилактики. В мероприятии принимают участие участковые уполномоченные, оперативники уголовного розыска, ОЭБ и ПК, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также комплексных сил полиции — ППСП и ДПС ГИБДД.

В полиции отметили, что сотрудниками проверка поднадзорных лиц проводится также и в ежедневном режиме путем проверки по месту жительства.

#Общество#Новости УрФО#Проверка#Полиция#Екатеринбург
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