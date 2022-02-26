Порядка двух тысяч екатеринбуржцев под административным надзором проверит полиция

Операция направлена на предупреждение совершения преступлений, а также для профилактики. В мероприятии принимают участие участковые уполномоченные, оперативники уголовного розыска, ОЭБ и ПК, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также комплексных сил полиции — ППСП и ДПС ГИБДД.