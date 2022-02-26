Порядка двух тысяч екатеринбуржцев под административным надзором проверит полиция

Posted 26 февраля 2022, 10:38
Published 26 февраля 2022, 10:38
Modified 29 ноября 2024, 18:34
Updated 29 ноября 2024, 18:34
Операция «Надзор» продлится с 28 февраля по 4 марта, сообщили в УМВД Екатеринбурга. Под административный надзор попадают несовершеннолетние, стоящие на учете, а также недавно освободившиеся из мест лишения свободы.
Операция направлена на предупреждение совершения преступлений, а также для профилактики. В мероприятии принимают участие участковые уполномоченные, оперативники уголовного розыска, ОЭБ и ПК, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также комплексных сил полиции — ППСП и ДПС ГИБДД.
В полиции отметили, что сотрудниками проверка поднадзорных лиц проводится также и в ежедневном режиме путем проверки по месту жительства.