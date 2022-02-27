Еще 4,6 тысячи человек заразились коронавирусом в Свердловской области

В России за сутки выявлено 116 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровевших больше, чем заболевших. Их количество составило 137,5 тысячи человек. Госпитализировано 7,7 тысячи человек, а также зафиксировано 769 летальных случаев.