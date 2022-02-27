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Posted 27 февраля 2022, 12:02

Published 27 февраля 2022, 12:02

Modified 29 ноября 2024, 18:34

Updated 29 ноября 2024, 18:34

Еще 4,6 тысячи человек заразились коронавирусом в Свердловской области

Еще 4,6 тысячи человек заразились коронавирусом в Свердловской области

27 февраля 2022, 12:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
За сутки с 26 по 27 февраля в Свердловской области зарегистрировано 4,6 тысячи новых случаев коронавируса. Из них 1,4 тысячи в Екатеринбурге.

Остальные случаи приходятся на другие муниципалитеты региона, в том числе и Нижний Тагил. Всего с начала пандемией инфекция выявлена у 345,6 тысячи человек.

Оперативный штаб отмечает, что 627 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, из них 363 человека помещены в реанимацию. Количество человек в состоянии средней тяжести составляет 4,7 тысячи.

За сутки из больниц по выздоровлению выписан 1051 пациент. Всего выздоровевших насчитывается 216,6 тысячи пациентов. Также подтверждено 14 смертей. В В общей сложности насчитывается 10,2 тысячи летальных случаев.

В России за сутки выявлено 116 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровевших больше, чем заболевших. Их количество составило 137,5 тысячи человек. Госпитализировано 7,7 тысячи человек, а также зафиксировано 769 летальных случаев.

#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Статистика
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