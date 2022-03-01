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Posted 1 марта 2022, 09:10

Published 1 марта 2022, 09:10

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Детские сады Екатеринбурга накрыла волна сообщений о минировании

Детские сады Екатеринбурга накрыла волна сообщений о минировании

1 марта 2022, 09:10
Фото: 1MI.
На почтовые ящики администраций детских садов Екатеринбурга поступают письма о минировании зданий.

Оперативные службы Екатеринбурга подняты на ноги. Причина — массовые сообщения о минировании зданий, которые поступили на электронную почту учреждений дошкольного образования.

В городской администрации информацию о «ЧП» в детсадах подтвердили. В настоящее время по адресам, куда поступили письма, стягивают силы полицейских, скорой помощи и спасателей МЧС. Объекты обследуют кинологи с собаками.

Напомним, это уже не первый такой случай. Начало января также ознаменовалось волной сообщений о минировании школ. Рассылавшего письма «вычислили», задержали и привлекли к ответственности, сообщает Е1.

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