Детские сады Екатеринбурга накрыла волна сообщений о минировании

Posted 1 марта 2022, 09:10
Published 1 марта 2022, 09:10
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
Оперативные службы Екатеринбурга подняты на ноги. Причина — массовые сообщения о минировании зданий, которые поступили на электронную почту учреждений дошкольного образования.
В городской администрации информацию о «ЧП» в детсадах подтвердили. В настоящее время по адресам, куда поступили письма, стягивают силы полицейских, скорой помощи и спасателей МЧС. Объекты обследуют кинологи с собаками.
Напомним, это уже не первый такой случай. Начало января также ознаменовалось волной сообщений о минировании школ. Рассылавшего письма «вычислили», задержали и привлекли к ответственности, сообщает Е1.