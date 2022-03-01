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Posted 1 марта 2022, 04:46

Published 1 марта 2022, 04:46

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Масленичные гуляния отменены в Екатеринбурге

Масленичные гуляния отменены в Екатеринбурге

1 марта 2022, 04:46
Фото: 1MI.
Масленичные гуляния в Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха отменены. На неделе пройдет только традиционная блинная ярмарка.

Чучело масленицы разместят на Фонтанной площади, но сжигать его не будут. Также не планируется музыкальной программы, забав и спектаклей, сообщили в пресс-службе парка.

6 марта, в последний день гуляний, в парке будут работать фудкорт и кафе. Будут доступны горожанам и аттракционы. Руководство парка пообещало украсить аллеи, организовать мастер-классы и ярмарку.

Напомним, массовые мероприятия до 7 марта запрещены в Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом.

#Свободное время#Новости УрФО#Масленица#Екатеринбург
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