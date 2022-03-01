tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2022, 12:36

Published 1 марта 2022, 12:36

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Мать с пятилетним ребенком пропали без вести в Верхней Пышме

Мать с пятилетним ребенком пропали без вести в Верхней Пышме

1 марта 2022, 12:36
Фото: 1MI.
Женщину, которая без вести пропала с 5-летним ребенком в Верхней Пышме, разыскивает следственный комитет.

На сегодняшний день местонахождение Виктории Шебалиной, 10 февраля 1988 года рождения, и ее несовершеннолетнего сына Ильи Шебалина, 16 мая 2016 года рождения, неизвестно.

Ранее пропавшие проживали в Алтайском крае в Бийске, а затем переехали на Урал. В последнее время мать и сын обитали в Верхней Пышме на улице Орджоникидзе, 24. Семья может находиться в Екатеринбурге, сообщает СУ СКР по Верхней Пышме.

Напомним, в Екатеринбурге разыскивается без вести пропавший Евгений Малахов, который пропал 7 февраля. Мужчина страдает психическим заболеванием.

В Екатеринбурге 4 день ищут молодого мужчину с психическим заболеванием
Узнать подробнее
Материалы по теме
В Киеве на балконе дома нашли закатанное в бетон тело пропавшей женщины
#Происшествия#Свердловская область#Розыск#Верхняя Пышма#Пропала
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика