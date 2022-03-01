Мать с пятилетним ребенком пропали без вести в Верхней Пышме

Posted 1 марта 2022, 12:36
Published 1 марта 2022, 12:36
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
На сегодняшний день местонахождение Виктории Шебалиной, 10 февраля 1988 года рождения, и ее несовершеннолетнего сына Ильи Шебалина, 16 мая 2016 года рождения, неизвестно.
Ранее пропавшие проживали в Алтайском крае в Бийске, а затем переехали на Урал. В последнее время мать и сын обитали в Верхней Пышме на улице Орджоникидзе, 24. Семья может находиться в Екатеринбурге, сообщает СУ СКР по Верхней Пышме.
Напомним, в Екатеринбурге разыскивается без вести пропавший Евгений Малахов, который пропал 7 февраля. Мужчина страдает психическим заболеванием.