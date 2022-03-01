Мать с пятилетним ребенком пропали без вести в Верхней Пышме

Ранее пропавшие проживали в Алтайском крае в Бийске, а затем переехали на Урал. В последнее время мать и сын обитали в Верхней Пышме на улице Орджоникидзе, 24. Семья может находиться в Екатеринбурге, сообщает СУ СКР по Верхней Пышме.