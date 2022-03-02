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Posted 2 марта 2022,, 16:10

Published 2 марта 2022,, 16:10

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Энергетик: Цены на газ могут достигнуть трех тысяч долларов за тысячу кубометров

2 марта 2022, 16:10
В Европе цены на природный газ вновь демонстрирует очередной рекордный рост. По данным на среду, цена апрельского фьючерса достигла 2,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Как пояснил президент Фонда энергетического развития Сергей Пикин, на фоне данной динамики снизить цены может реакция поставщиков сжиженного газа.

В беседе с журналистом NEWS.ru эксперт отметил, что подорожание голубого топлива было вызвано несколькими факторами, в том числе абсолютным минимумом запасов сырья в Европе и рекомендациями по отказу от российского газа, которые ожидаются в апреле.

«Трейдеры опасаются двух вещей: в апреле ожидается абсолютный минимум запасов газа в Европе, и рекомендациями, как обойтись без газа РФ предстоящей зимой. Третье: на такую сладкую цену снова налетят поставщики СПГ. И снижение цены зависит от их реакции», — прокомментировал глава фонда.

На сегодняшний день существует риск того, что Европа и вовсе может остаться без газа. Такое предположение высказал Пикин, сравнивая нынешнюю действительность с ситуацией, наблюдавшейся в декабре прошлого года, когда был риск нехватки газа.

В случае развития событий по наихудшему сценарию, то есть при отказе от поставок газа из России, цена за кубический метр природного газа может достигнуть трёх тысяч долларов и даже больше, подчеркнул энергетик.

Пикин добавил, что притоки СПГ между локациями, а именно, между Азией и Европой, также влияют на стоимость газа.

#Экономика
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