Энергетик: Цены на газ могут достигнуть трех тысяч долларов за тысячу кубометров

Posted 2 марта 2022,, 16:10
Published 2 марта 2022,, 16:10
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
В беседе с журналистом NEWS.ru эксперт отметил, что подорожание голубого топлива было вызвано несколькими факторами, в том числе абсолютным минимумом запасов сырья в Европе и рекомендациями по отказу от российского газа, которые ожидаются в апреле.
«Трейдеры опасаются двух вещей: в апреле ожидается абсолютный минимум запасов газа в Европе, и рекомендациями, как обойтись без газа РФ предстоящей зимой. Третье: на такую сладкую цену снова налетят поставщики СПГ. И снижение цены зависит от их реакции», — прокомментировал глава фонда.
На сегодняшний день существует риск того, что Европа и вовсе может остаться без газа. Такое предположение высказал Пикин, сравнивая нынешнюю действительность с ситуацией, наблюдавшейся в декабре прошлого года, когда был риск нехватки газа.
В случае развития событий по наихудшему сценарию, то есть при отказе от поставок газа из России, цена за кубический метр природного газа может достигнуть трёх тысяч долларов и даже больше, подчеркнул энергетик.
Пикин добавил, что притоки СПГ между локациями, а именно, между Азией и Европой, также влияют на стоимость газа.