Сбивший на пешеходном переходе в Тагиле учительницу лихач на Mercedes лишен прав

Posted 2 марта 2022, 11:26
Published 2 марта 2022, 11:26
Modified 29 ноября 2024, 18:34
Updated 29 ноября 2024, 18:34
Молодой человек ехал по улице Заводской со стороны улицы Садовой, и на пешеходном переходе сбил 50-летнюю учительницу, которая перебегала дорогу.
Женщина была госпитализирована с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По ее словам, она почувствовала удар слева, после чего отлетела на 10 метров. Учитель утверждает, что водитель вел себя неадекватно, кричал очевидцам, что она пьяна и даже не вызвал скорую помощь.
В ГИБДД пояснили, что в 2021 году владелец иномарки 30 раз привлекался за нарушения правил дорожного движения. Сам водитель утверждает, что спешил на день рождения к матери и педагога он на пешеходном переходе не видел. Нарушитель может обжаловать решение суда, сообщает ТК «Телекон».
Напомним, 26 февраля на Вагонке машина инкассаторов сбила на пешеходном переходе 28-летнюю учительницу из школы № 9. Она скончалась в больнице от полученных травм.