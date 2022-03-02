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Posted 2 марта 2022, 11:26

Published 2 марта 2022, 11:26

Modified 29 ноября 2024, 18:34

Updated 29 ноября 2024, 18:34

Сбивший на пешеходном переходе в Тагиле учительницу лихач на Mercedes лишен прав

Сбивший на пешеходном переходе в Тагиле учительницу лихач на Mercedes лишен прав

2 марта 2022, 11:26
Фото: 1MI.
28-летний водитель Мercedes, который 22 сентября на пешеходном переходе сбил учительницу гимназии № 18 возле «Демидовской дачи» в Нижнем Тагиле, лишен прав на полтора года.

Молодой человек ехал по улице Заводской со стороны улицы Садовой, и на пешеходном переходе сбил 50-летнюю учительницу, которая перебегала дорогу.

Женщина была госпитализирована с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По ее словам, она почувствовала удар слева, после чего отлетела на 10 метров. Учитель утверждает, что водитель вел себя неадекватно, кричал очевидцам, что она пьяна и даже не вызвал скорую помощь.

В ГИБДД пояснили, что в 2021 году владелец иномарки 30 раз привлекался за нарушения правил дорожного движения. Сам водитель утверждает, что спешил на день рождения к матери и педагога он на пешеходном переходе не видел. Нарушитель может обжаловать решение суда, сообщает ТК «Телекон».

Напомним, 26 февраля на Вагонке машина инкассаторов сбила на пешеходном переходе 28-летнюю учительницу из школы № 9. Она скончалась в больнице от полученных травм.

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#Общество#Нижний Тагил#ДТП#Учитель#Водитель#Лишение прав
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