Сбивший на пешеходном переходе в Тагиле учительницу лихач на Mercedes лишен прав

Женщина была госпитализирована с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По ее словам, она почувствовала удар слева, после чего отлетела на 10 метров. Учитель утверждает, что водитель вел себя неадекватно, кричал очевидцам, что она пьяна и даже не вызвал скорую помощь.