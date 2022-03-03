На Урале будут судить укравшего миллион рублей у клиентки лже-юриста

Posted 3 марта 2022,, 11:28
Published 3 марта 2022,, 11:28
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Как сообщает «КП-Екатеринбург», под следствие попал 28-летний мужчина, который два года назад неофициально работал юристом в Екатеринбурге.
По данным правоохранителей, к обвиняемому обратилась жительница Качканара, которая попросила провести процедуру банкротства. Мужчина убедил ее в том, что избавит ее от долгов, хотя не имел право делать это от лица компании.
Мужчина разговаривал с жертвой только по телефону, он сообщает ей информацию о проводимой работе, командировках и судебных расходах, требуя от клиентки компенсации на его личные счета.
Таким образом женщина перечислила лже-юристу около 1 миллиона рублей.
Отмечается, что подозреваемый потратил эти деньги в личных целях, в том числе на ставки в букмекерских конторах.