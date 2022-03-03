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Posted 3 марта 2022,, 11:28

Published 3 марта 2022,, 11:28

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

На Урале будут судить укравшего миллион рублей у клиентки лже-юриста

3 марта 2022, 11:28
Качканарский городской суд Свердловской области рассмотрит дело лже-юриста, который обманным путем выманил у клиентки миллион рублей.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», под следствие попал 28-летний мужчина, который два года назад неофициально работал юристом в Екатеринбурге.

По данным правоохранителей, к обвиняемому обратилась жительница Качканара, которая попросила провести процедуру банкротства. Мужчина убедил ее в том, что избавит ее от долгов, хотя не имел право делать это от лица компании.

Мужчина разговаривал с жертвой только по телефону, он сообщает ей информацию о проводимой работе, командировках и судебных расходах, требуя от клиентки компенсации на его личные счета.

Таким образом женщина перечислила лже-юристу около 1 миллиона рублей.

Отмечается, что подозреваемый потратил эти деньги в личных целях, в том числе на ставки в букмекерских конторах.

#Происшествия
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