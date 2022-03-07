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Posted 7 марта 2022, 16:29

Published 7 марта 2022, 16:29

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

«ВКонтакте» сообщила о двукратном росте просмотров клипов

«ВКонтакте» сообщила о двукратном росте просмотров клипов

7 марта 2022, 16:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В VK вдвое выросло количество просмотров и загрузок видеороликов в «Клипы».

Отмечаются массовые регистрации пользователей других платформ и нарастающая активность клиперов, давно зарегистрированных в соцсети, пишет ТАСС.

На сегодняшний день для людей особенно важны позитивные эмоции и общение. Социальная сеть приветствует новых блогеров и пользователей. Сейчас стартует запуск ярких и интересных активностей в разделе клипов «ВКонтакте», где призовой фонд составит 100 миллионов рублей.

#Общество
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