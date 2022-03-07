«ВКонтакте» сообщила о двукратном росте просмотров клипов

На сегодняшний день для людей особенно важны позитивные эмоции и общение. Социальная сеть приветствует новых блогеров и пользователей. Сейчас стартует запуск ярких и интересных активностей в разделе клипов «ВКонтакте», где призовой фонд составит 100 миллионов рублей.