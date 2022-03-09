Депутат Госдумы выступил с инициативой закрыть рейтинговые агентства в России

Posted 9 марта 2022,, 19:25
Published 9 марта 2022,, 19:25
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Пятого марта стало известно, что международные рейтинговые агентства Standard& Poor’s и Fitch, Moody’s снизили рейтинг России до преддефолтного уровня. Делягин задался вопросом, почему данные агентства все еще функционируют на территории РФ. Об этом сообщает News.ru.
«Я не очень понимаю, почему они не закрыты на территории России, почему их деятельность здесь не запрещена, как и у большой четвёрки аудиторов, потому что это всё утратило смысл. С какой стати мы это терпим, я не понимаю", — подчеркнул Делягин.
По его словам, деятельность этих организаций в России больше не имеет смысла, поскольку РФ была отрезана от глобальных потоков капитала.
Сложившаяся в РФ ситуация является следствием политики Запада, отметил депутат. Рейтинговые агентства все еще работают в РФ, так как российские власти не реагируют на указанные действия, подчеркнул он.
В минувшую субботу мировое рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ. Это затронуло 26 компаний России, включая «Газпром», НОВАТЭК, «Сибур Холдинг», «Башнефть», «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Северсталь».