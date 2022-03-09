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Posted 9 марта 2022,, 19:25

Published 9 марта 2022,, 19:25

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Депутат Госдумы выступил с инициативой закрыть рейтинговые агентства в России

Депутат Госдумы выступил с инициативой закрыть рейтинговые агентства в России

9 марта 2022, 19:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Как отметил депутат Госдумы Михаил Делягин, Россия в настоящее время находится во внешнем дефолте, так как европейские страны ввели запрет на операции с резервами ЦБ РФ и перестали принимать денежные переводы. В связи с этим он считает целесообразным запретить работу рейтинговых агентств в РФ.

Пятого марта стало известно, что международные рейтинговые агентства Standard& Poor’s и Fitch, Moody’s снизили рейтинг России до преддефолтного уровня. Делягин задался вопросом, почему данные агентства все еще функционируют на территории РФ. Об этом сообщает News.ru.

«Я не очень понимаю, почему они не закрыты на территории России, почему их деятельность здесь не запрещена, как и у большой четвёрки аудиторов, потому что это всё утратило смысл. С какой стати мы это терпим, я не понимаю", — подчеркнул Делягин.

По его словам, деятельность этих организаций в России больше не имеет смысла, поскольку РФ была отрезана от глобальных потоков капитала.

Сложившаяся в РФ ситуация является следствием политики Запада, отметил депутат. Рейтинговые агентства все еще работают в РФ, так как российские власти не реагируют на указанные действия, подчеркнул он.

В минувшую субботу мировое рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ. Это затронуло 26 компаний России, включая «Газпром», НОВАТЭК, «Сибур Холдинг», «Башнефть», «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Северсталь».

#Политика
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