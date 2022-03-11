Бояться ли тагильчанам санкций против российских банков?

Кандидат экономических наук Олег Абелев дал комментарий, что в настоящее время государство не заинтересовано в денежном оттоке из банковской системы. В связи с этим арест вкладов не может произойти. Эксперт дал комментарий, что сейчас банки применяют средства физлиц в своем обороте, к примеру, для выдачи кредитов или выплат тем, у кого срок вклада подошел к концу. Если в теории предположить, что часть сбережений конфискуют, это вызовет массовый отток средств граждан, которые нельзя будет заменить.