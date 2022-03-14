Утвержден план работы общественных и религиозных организаций Нижнего Тагила

На сегодняшний день миграционная ситуации в Нижнем Тагиле остается стабильной. В прошлом году в законодательстве были ведены новые изменения. В частности, иностранные граждане, которые прибывают в РФ на срок более, чем 90 дней, должны обязательно пройти дактилоскопию.