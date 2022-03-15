Как оформить больничный лист дистанционно в Нижнем Тагиле

Оформить больничный не выходя из дома можно, но только после осмотра врача, пояснили редакции TagilCity.ru в поликлиниках города. Медик должен взять у пациента ПЦР-тест, а также письменное согласие на амбулаторное лечение и на соблюдение режима самоизоляции. При этом открывают лист нетрудоспособности не в день осмотра, а в день обращения. Ранее мы писали, при каких симптомах можно не идти на прием и вызвать врача жителю каждого района Нижнего Тагила.