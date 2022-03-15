О достаточном запасе лекарств заявили в свердловском минздраве

Posted 15 марта 2022, 09:14
Published 15 марта 2022, 09:14
Modified 29 ноября, 18:36
Updated 29 ноября, 18:36
Областные льготники обеспечены лекарствами минимум на год, а федеральные — на восемь месяцев, пишет Накануне.ру со ссылкой на департамент информационной политики.
Кроме того, лечебными учреждениями заключены необходимые контракты либо они находятся в процессе на будущие поставки, поясняет замминистра здравоохранения Елена Чадова.
На заводе «Медсинтез», производящем растворы для инфузий и инсулины, являющиеся жизненно важными, подтвердили, что работа ведется в штатном режиме.