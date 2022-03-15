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Posted 15 марта 2022, 09:14

Published 15 марта 2022, 09:14

Modified 29 ноября, 18:36

Updated 29 ноября, 18:36

О достаточном запасе лекарств заявили в свердловском минздраве

О достаточном запасе лекарств заявили в свердловском минздраве

15 марта 2022, 09:14
Фото: 1MI.
Достаточный запас лекарств создан в Свердловской области. Это касается и препаратов из списка жизненно важных.

Областные льготники обеспечены лекарствами минимум на год, а федеральные — на восемь месяцев, пишет Накануне.ру со ссылкой на департамент информационной политики.

Кроме того, лечебными учреждениями заключены необходимые контракты либо они находятся в процессе на будущие поставки, поясняет замминистра здравоохранения Елена Чадова.

На заводе «Медсинтез», производящем растворы для инфузий и инсулины, являющиеся жизненно важными, подтвердили, что работа ведется в штатном режиме.

#Свердловская область#Здоровье#Лекарства
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