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Posted 16 марта 2022,, 08:50

Published 16 марта 2022,, 08:50

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Сайт Арбитражного суда Свердловской области взломали хакеры

16 марта 2022, 08:50
В Свердловской области киберпреступники утром 16 марта атаковали сайт Арбитражного суда.

При переходе на ресурс там вместо сведений о заседаниях и приговорах появлялись политические лозунги, написанные крупным шрифтом на белом фоне. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».

Представители пресс-службы Арбитражного суда сообщили, что хакеры взломали сайты Арбитражных судов Российской Федерации. На ресурсах были размещены антиправительственные баннеры. Эксперты полагают, что неизвестные взломали единую систему в Москве. Именно она поддерживает технически все сайты Арбитражных судов. Сейчас программисты устраняют проблемы на взломанных государственных ресурсах.

#Общество
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