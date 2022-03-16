Сайт Арбитражного суда Свердловской области взломали хакеры

Представители пресс-службы Арбитражного суда сообщили, что хакеры взломали сайты Арбитражных судов Российской Федерации. На ресурсах были размещены антиправительственные баннеры. Эксперты полагают, что неизвестные взломали единую систему в Москве. Именно она поддерживает технически все сайты Арбитражных судов. Сейчас программисты устраняют проблемы на взломанных государственных ресурсах.