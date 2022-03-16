Вирусолог Альтштейн оценил последствия распространения «стелс-омикрона»

Кроме того, Альтштейн отметил, что ситуация с коронавирусом в России уже не та, что была в 2020 году. Он подчеркнул, что количество смертельных исходов от коронавируса существенно сократилось. Профессор также выразил надежду, что к лету будут умеренные цифры по заболеваемости коронавирусом в России, но при этом вакцинация сохранится.