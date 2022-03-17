Разработанные РЭО тарифы на постройку объектов ТКО утверждены Минстроем

Буцаев отметил, что важным моментом реформы в сфере обращения с отходами является привлечение инвестиций. Всего на эти цели необходимо примерно 300 млрд рублей, из которых до 230 млрд должны дать частные инвесторы. Оставшуюся сумму предоставит федеральный бюджет. Таким образом, на 1 выделенный госбюджетом рубль должно быть привлечено примерно 2,5 рубля от инвесторов.