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Свыше 30% граждан РФ уже собирают мусор раздельно

17 марта 01:56
Фото: pixabay.com
Российский экологический оператор провел опрос, показавший, что только 32% россиян занимаются сортировкой ТКО и выбрасывают разные типы мусора в предназначенные для этого контейнеры.

Глава ППК “РЭО” Денис Буцаев напомнил, что уже к 2030 году, согласно одной из национальных целей, в РФ необходимо добиться стопроцентной сортировки твердых коммунальных отходов. Также в планах - уменьшить уровень захоронений мусора на полигонах ТКО до 50%. В настоящее время в России образуется около 60 млн тонн мусора, большая часть которого отправляется на свалки. При помощи раздельного сбора отходов уже на первом этапе можно снизить загрузку полигонов ТКО.

Согласно полученным в ходе опроса данным, 93% респондентов осведомлены о процессе сортировки отходов. 55% из них имеют лишь общее представление об этом, а 38% знают о процессе в деталях. И только 6% не имеют понятия о том, что такое раздельный сбор мусора, пишет rbc.ru.

Лидерами по осведомленности о раздельном сборе твердых коммунальных отходов стали Чукотка и Воронежская область. Москва, Томская и Амурская область показали 99%. В аутсайдерах - Дагестан и Чечня, но и здесь уровень осведомленности довольно высок – 77% и 76% соответственно.

При этом, несмотря на высокий уровень осведомленности, занимаются раздельным сбором мусора только 39% респондентов. 20% из них отделяют вторсырье от смешанных отходов, а 19% отделяют друг от друга разные виды вторсырья (бумагу, пластик, металл).

В то же время 61% опрошенных не занимаются сортировкой мусора. Они утверждают, что причина - в отсутствии специальных контейнеров для разных типов отходов в шаговой доступности.

64% респондентов заявили, что в местах их проживания есть контейнеры для раздельного сбора ТКО. Но только 32% граждан выбрасывают разный мусор в предназначенные для него уличные контейнеры.

Специалисты Российского экологического оператора считают, что разница между числом осведомленных о процессе раздельного сбора отходов и реально делающих это как раз обусловлена недостатком специальных контейнеров. Однако причина может быть и более простой. Например, отвечать на вопросы мог один член семьи, а обязанность выбрасывать мусор может лежать на другом домочадце.

#Общество
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