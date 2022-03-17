Свыше 30% граждан РФ уже собирают мусор раздельно

Глава ППК “РЭО” Денис Буцаев напомнил, что уже к 2030 году, согласно одной из национальных целей, в РФ необходимо добиться стопроцентной сортировки твердых коммунальных отходов. Также в планах - уменьшить уровень захоронений мусора на полигонах ТКО до 50%. В настоящее время в России образуется около 60 млн тонн мусора, большая часть которого отправляется на свалки. При помощи раздельного сбора отходов уже на первом этапе можно снизить загрузку полигонов ТКО.