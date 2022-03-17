В РФ начнут строить дороги из резиновой крошки переработанных шин

Как также рассказал Буцаев, в рамках меморандума вместе с коллегами из Росавтодора проведут комплексную работу, цель которой — формирование условий для использования ВМР при строительстве дорог, в том числе резиновой крошки из утилизированных шин, компоста из образующегося пищевого мусора, вторичных полимеров и других материалов, в основе которых лежат отходы производства и потребления.