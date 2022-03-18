Абрамченко: Концепция РОП образует баланс между выпуском и утилизацией упаковки

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, в свою очередь, пояснил, что целью, объявленной президентом РФ в 474-м указе, является сортировка 100% отходов и снижение вдвое их количества, направляемого на полигоны. Он заявил, что институт РОП образован в России еще в 2015 году, однако до сего момента он действовал на доверительной основе. Буцаев также подчеркнул, что на потребителях реализация концепции РОП никаким образом не отразится, и пустые полки магазинов им не грозят.