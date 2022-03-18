Глава РЭО Буцаев: Производители подделывают данные в отчетах по утилизации упаковки

Как сообщает rbc.ru, запрос из Росприроднадзора в конце прошлого года поступил в адрес более чем 30 бизнес-ассоциаций. В том числе он был получен производителями и импортерами таких, в частности, товаров, как алкоголь, рыба, продукты, шины и электроника. Но данные удалось получить лишь от семи ассоциаций, да и те поступили не в полном объеме.