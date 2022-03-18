Никаких собак и асфальт вместо плитки. Каким видят тагильчане новый парк на ВМЗ?

Исторически сложилось, что этот парк всегда был местом притяжения жителей Выи. В теплое время года здесь даже купаются и загорают. И сейчас назрело комплексное благоустройство этого места. Я понимаю, что конкуренция в голосовании будет высокая. Ведь жители каждого района хотят себе место, где можно погулять и отдохнуть. Но мне очень близок именно район Выи, так как я когда-то жил здесь. И я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы этот проект благоустройства был реализован в 2022 году, рассказал TagilCity.ru депутат городской думы Александр Петров, который также участвовал в обсуждении проекта.