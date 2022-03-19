74% россиян, знающих о мусорной реформе, оценивают ее положительно

Данные опроса показывают, что половине респондентов известно о реформе обращения с ТКО в общих чертах (52%). Только 16% жителей хорошо информированы о ней. Каждый третий житель страны (32%) вообще не осведомлен о том, что с 1 января 2019 года в России проводится реформа по обращению с отходами.