Продавцам некоторых магазинов в Екатеринбурге не на чем печатать чеки

У нас большой запас ленты. Хватит надолго, но я не ничего не знаю о том, что ее нет у оптовиков. Последний раз кассовую ленту мы заказывали две недели назад. Цены были прежними,рассказала TagilCity.ru директор одного из продуктовых магазинов.