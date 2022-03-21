В России ожидаются проблемы с поставками молока

Большое количество поставщиков лишилось доступа к ингредиентам и упаковке. Об этом пишет NEWS.ru. По словам Даниленко, самые большие проблемы появились с фруктовыми наполнителями и компонентами к упаковке. Производителям придется перенастраивать мощности, свою работу и корректировать линейку товаров. В наши дни производители молока нуждаются в кормовых добавках и зарубежной генетике. Активная перенастройка мощностей с точки зрения поставок уже началась, сказал эксперт.