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Posted 22 марта 2022, 03:47

Published 22 марта 2022, 03:47

Modified 29 ноября, 18:36

Updated 29 ноября, 18:36

Шесть пассажиров пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Екатеринбурге

22 марта 2022, 03:47
Автобус протаранил троллейбус с пассажирами внутри. Авария произошла на улице Щербакова в Екатеринбурге вечером 21 марта.

Троллейбус высаживал людей на остановке. Когда водитель уже собирался тронуться с места. в него влетел ПАЗ маршрута № 38. В результате пострадали шесть человек. Предполагается, что в этот момент они упали.

Самой старшей пострадавшей 62 года. Самая младшая — 16-летняя девушка. Все люди были госпитализированы. Среди распространенных травм — черепно-мозговые, сотрясения и травмы носа.

Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД водитель автобуса рассказал. что начал поздно тормозить, так как не рассчитал расстояние до троллейбуса.

На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, пишет Е1.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Автобус#Екатеринбург
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