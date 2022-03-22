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Posted 22 марта 2022, 10:45

Published 22 марта 2022, 10:45

Modified 29 ноября, 18:36

Updated 29 ноября, 18:36

В халатности обвиняется дознаватель в Екатеринбурге за попытку закрыть наркомана

22 марта 2022, 10:45
На дознавателя отдела полиции №15 на Уралмаше в Екатеринбурге завели дело о халатности.

В феврале 2022 года 35-летняя дознаватель отдела полиции №15 в Екатеринбурге хотела завести уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков на наркомана-рецидивиста, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Во время личного досмотра у мужчины нашли пакет с героином весом 0,6 грамма.

Сотрудница полиции направила в прокуратуру документы о возбуждении уголовного дела. В прокуратуре ответили, что вес обнаруженных наркотиков является незначительным, и нужно было начинать административное дело.

В этом случае рецидивиста могли бы оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей или арестовать на 15 суток.

Данную информацию передали в региональный Следком. Задержанного отпустили из СИЗО, а на дознавательницу завели дело о халатности. Ее могут арестовать на 3 месяца.

#Общество#Новости УрФО#Прокуратура#Полиция#Уголовное дело#Наркоманы
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