В халатности обвиняется дознаватель в Екатеринбурге за попытку закрыть наркомана

Posted 22 марта 2022, 10:45
Published 22 марта 2022, 10:45
Modified 29 ноября, 18:36
Updated 29 ноября, 18:36
В феврале 2022 года 35-летняя дознаватель отдела полиции №15 в Екатеринбурге хотела завести уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков на наркомана-рецидивиста, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Во время личного досмотра у мужчины нашли пакет с героином весом 0,6 грамма.
Сотрудница полиции направила в прокуратуру документы о возбуждении уголовного дела. В прокуратуре ответили, что вес обнаруженных наркотиков является незначительным, и нужно было начинать административное дело.
В этом случае рецидивиста могли бы оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей или арестовать на 15 суток.
Данную информацию передали в региональный Следком. Задержанного отпустили из СИЗО, а на дознавательницу завели дело о халатности. Ее могут арестовать на 3 месяца.