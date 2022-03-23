IT-аналитик Муртазин: Предотвратить утечку личных данных нереально

Подхватить «заразу» в таком случае очень легко, предупредил Эльдар Муртазин. Эти пользователи или вообще не устанавливают на свои устройства антивирусные программы, или же элементарно игнорируют предупреждения, которые получают. Персональные данные можно предоставлять только структурам, к которым есть доверие, резюмировал аналитик.