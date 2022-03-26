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Posted 26 марта 2022, 05:56

Published 26 марта 2022, 05:56

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Иномарка сбила насмерть 11-летнюю школьницу на остановке в Екатеринбурге

26 марта 2022, 05:56
11-летняя девочка из Екатеринбурга не вернулась со школы домой. На остановке общественного транспорта ребенка насмерть сбила иномарка, уходя от столкновения с другим автомобилем.

Авария произошла в 17.40 в пятницу, 25 марта, на перекрестке улиц 2-я Новосибирская — Эскадронная в Екатеринбурге. Как сообщает Е1 со ссылкой на городской отдел ГИБДД, BMW выехал на тротуар, уходя от столкновения с Mazda 3. Японская иномарка не предоставила преимущества другому автомобилю при выезде со второстепенной дороги.

Девочка возвращалась из школы домой, стояла на остановочном комплексе в ожидании своего маршрута, рассказали изданию в ГИБДД.

В результате происшествия ребенок получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками госавтоинспекции.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Смертельное дтп
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