Иномарка сбила насмерть 11-летнюю школьницу на остановке в Екатеринбурге

Posted 26 марта 2022, 05:56
Published 26 марта 2022, 05:56
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
Авария произошла в 17.40 в пятницу, 25 марта, на перекрестке улиц 2-я Новосибирская — Эскадронная в Екатеринбурге. Как сообщает Е1 со ссылкой на городской отдел ГИБДД, BMW выехал на тротуар, уходя от столкновения с Mazda 3. Японская иномарка не предоставила преимущества другому автомобилю при выезде со второстепенной дороги.
Девочка возвращалась из школы домой, стояла на остановочном комплексе в ожидании своего маршрута, рассказали изданию в ГИБДД.
В результате происшествия ребенок получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками госавтоинспекции.