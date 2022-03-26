Иномарка сбила насмерть 11-летнюю школьницу на остановке в Екатеринбурге

Авария произошла в 17.40 в пятницу, 25 марта, на перекрестке улиц 2-я Новосибирская — Эскадронная в Екатеринбурге. Как сообщает Е1 со ссылкой на городской отдел ГИБДД, BMW выехал на тротуар, уходя от столкновения с Mazda 3. Японская иномарка не предоставила преимущества другому автомобилю при выезде со второстепенной дороги.