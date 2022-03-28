ФСБ задержала организаторов незаконной миграции на Урале

Posted 28 марта 2022,, 12:31
Published 28 марта 2022,, 12:31
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Как сообщает «КП-Екатеринбург», подозреваемые осуществляли незаконную миграцию путем заключения фиктивных браков с гражданами РФ. Как отмечается, что всего было заключено более 40 подобных союзов с 2021 года.
На их основе мигрантам оформлялись разрешения на временное проживание в России.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Расследование продолжается.