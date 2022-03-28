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Posted 28 марта 2022,, 12:31

Published 28 марта 2022,, 12:31

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

ФСБ задержала организаторов незаконной миграции на Урале

28 марта 2022, 12:31
ФСБ пресекла в Свердловской области деятельность двух граждан РФ, которые организовали канал незаконной миграции.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», подозреваемые осуществляли незаконную миграцию путем заключения фиктивных браков с гражданами РФ. Как отмечается, что всего было заключено более 40 подобных союзов с 2021 года.

На их основе мигрантам оформлялись разрешения на временное проживание в России.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Расследование продолжается.

#Общество
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