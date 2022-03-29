tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 марта 2022, 12:17

Published 29 марта 2022, 12:17

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Розман заплатит 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Розман заплатит 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

29 марта 2022, 12:17
Фото: 1MI.
Суд по делу о дискредитации вооруженных сил РФ над бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом завершился начислением штрафа. Ему постановлено выплатить 100 тысяч рублей по двум протоколам.

Накануне сам Ройзман сообщил о том, что его вызвали в отделение полиции для составления протокола. По статье, которая ему вменяется, предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, пишет ЕАН.

Причиной возбуждения административного дела стала жалоба члена Общественной палаты Максима Григорьева главе СК РФ Александру Бастрыкину. Григорьев попросил проверить Ройзмана, так как тот распространяет постановочные снимки.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Евгений Ройзман*#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика