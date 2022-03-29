Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Розман заплатит 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Posted 29 марта 2022, 12:17
Published 29 марта 2022, 12:17
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
Накануне сам Ройзман сообщил о том, что его вызвали в отделение полиции для составления протокола. По статье, которая ему вменяется, предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, пишет ЕАН.
Причиной возбуждения административного дела стала жалоба члена Общественной палаты Максима Григорьева главе СК РФ Александру Бастрыкину. Григорьев попросил проверить Ройзмана, так как тот распространяет постановочные снимки.